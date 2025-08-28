Magdalena Fręch miała korzystne losowanie w pierwszej rundzie US Open. Nasza reprezentantka trafiła na zawodniczkę z dziką kartą - Talię Gibson. Polka wykorzystała mniejsze doświadczenie Australijki na tym poziomie zmagań. Cierpliwie konstruowała akcje i doczekała się sporej liczby błędów po stronie przeciwniczki. W całym pojedynku 33. rakieta świata triumfowała 6:2, 6:2 i w pewnym stylu zameldowała się w drugiej fazie rozgrywek.

Rozstawiona z "28" zawodniczka nie była bez szans w rywalizacji o 1/16 finału i starcie z Coco Gauff albo Donną Vekić. Jej dzisiejszą przeciwniczką okazała się Peyton Stearns, plasująca się o 21 lokat niżej od Fręch. Amerykanka słynie z niezwykłej waleczności, stąd można się było spodziewać zaciętego widowiska. Magdalena polowała na pierwsze zwycięstwo w bezpośredniej rywalizacji z reprezentantką Stanów Zjednoczonych. Ich poprzednie dwie potyczki kończyły się bowiem wygranym tenisistki z USA.

US Open: Magdalena Fręch - Peyton Stearns w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Stearns. Polka już na "dzień dobry" wypracowała sobie okazje na przełamanie. Po ostatnim z dwóch break pointów Fręch objęła prowadzenie. Po zmianie stron pojawiła się szansa dla Magdaleny na 2:0. Mimo to nasza reprezentantka dała sobie odebrać podanie i zrobił się remis. Następne istotne wydarzenia miały miejsce na przestrzeni piątego i szóstego gema. Najpierw Peyton obroniła break pointa i wyszła na 3:2, a później wywalczyła przełamanie, mimo że zawodniczka klubu KS Górnik Bytom posiadała piłkę na 3:3. Amerykanka uciekła z wynikiem, w pewnym momencie zrobiło się już 5:2.

Wtedy Fręch dorzuciła trzecie "oczko" na swoje konto i przerzuciła presję zamykania partii na stronę przeciwniczki. Stearns doczekała się setbola, ale nie wykorzystała go. Potem obserwowaliśmy piłki na przełamanie dla Magdaleny. Po czwartej z nich nasza tenisistka wróciła do gry o zwycięstwo w partii. Ostatecznie o wyniku premierowej odsłony decydował tie-break. Najpierw było 2-0 dla Peyton, później cztery punkty z rzędu powędrowały na konto zawodniczki pochodzącej z Łodzi. Amerykanka nie odpuszczała i tuż po zmianie stron zrobił się remis 4-4. Przy stanie 6-5 pojawił się setbol dla Polki. W kluczowych momentach nasza reprezentantka grała jednak zbyt pasywnie. Trzy akcje z rzędu powędrowały na konto Stearns i dzięki temu to tenisistka z USA triumfowała w partii 7:6(6).

Druga część pojedynku rozpoczynała się od serwisu Fręch. Polka prowadziła 40-15, ale potem doszło do break pointa dla Stearns. Na szczęście Magdalena wyszła z opresji i znalazła się na prowadzeniu. W czwartym gemie pojawiły się szanse na przełamanie dla Polki. Po drugiej z nich nasza reprezentantka wywalczyła breaka. Potem potwierdziła to własnym podaniem i zrobiło się 4:1 dla tenisistki pochodzącej z Łodzi. W trakcie siódmego rozdania Peyton odrobiła stratę przełamania, mimo że turniejowa "28" prowadziła 30-15.

Po zmianie stron Amerykanka serwowała po wyrównanie. Wygrała pierwszy punkt, ale potem przegrała trzy i pojawiły się okazje dla Fręch na 5:3. Ostatnia z dwóch szans została zamieniona w odzyskanie prowadzenia z breakiem. Magdalena serwowała po doprowadzenie do decydującej odsłony pojedynku. Polka wyszła na 40-15, a to oznaczało dwa setbole z rzędu. Mimo to nie wykorzystała żadnego z nich, przy ostatnim zaliczyła podwójny błąd serwisowym. Potem obserwowaliśmy na przemian break pointy i kolejne setbole. Ostatecznie nasza tenisistka dopięła swego za czwartą okazją i wynikiem 6:3 doprowadziła do trzeciej partii.

Fręch doskonale otworzyła decydującą odsłonę. Wykorzystała ostatniego z dwóch break pointów i objęła prowadzenie. Po zmianie stron wyszła ze stanu 15-30 przy własnym podaniu i zrobiło się już 2:0 dla naszej reprezentantki. To był niezwykle istotny moment. W kolejnych minutach Magdalena zaczęła dominować na korcie, a zawodniczce z USA powoli brakowało argumentów. Po tym, jak w piątym rozdaniu turniejowa "28" wykorzystała trzecią szansę na przełamanie, tenisistka klubu KS Górnik Bytom serwowała po zwycięstwo w meczu przy prowadzeniu 5:0.

Zanim to jednak nastąpiło, Stearns poprosiła jeszcze o przerwę medyczną ze względu na problemy z barkiem. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych, która nie musiała już nic do stracenia, rzuciła wszystko, co miała. Dość łatwo wywalczyła przełamanie i zgarnęła premierowe "oczko" na swoje konto. Potem dorzuciła drugie przy własnym podaniu. Na więcej Magdalena już nie pozwoliła. Ostatecznie Fręch wygrała spotkanie 6:7(6), 6:3, 6:2 i zameldowała się w trzeciej rundzie US Open. Tym samym uprzedziła z awansem Coco Gauff, która powalczy z Donną Vekić dopiero po godz. 1:00 czasu polskiego. Zobaczymy z kim ostatecznie nasza tenisistka zagra o 1/8 finału.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

