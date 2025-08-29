Jako pierwsza z Polaków do akcji wkroczy Magdalena Fręch, której mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 czasu polskiego na centralnym obiekcie - Arthur Ashe Stadium. 27-latkę czeka niezwykle trudne zadanie, bo po drugiej stronie siatki stanie reprezentantka gospodarzy Coco Gauff - obecnie trzecia rakieta świata. Stawką tego starcia będzie awans do czwartej rundy US Open.

US Open. Znamy plan gier na sobotę. Świątek, Fręch i Majchrzak w akcji

O podobny cel powalczy w sobotę mający za sobą niebywały, pięciosetowy bój z Rosjaninem Karenem Chaczanowem Kamil Majchrzak. Tym razem przeciwnikiem Polaka będzie zajmujący 435. miejsce w rankingu ATP Szwajcar Leandro Riedi. Obaj zmierzą się ze sobą na korcie numer 5. Będzie to drugi mecz od godziny 18:30 czasu polskiego. Nasz reprezentant będzie musiał cierpliwie czekać na zakończenie rywalizacji pomiędzy Francuzką Diane Parry i ukraińską tenisistką Martą Kostiuk.

Na korcie pojawi się jutro także Iga Świątek. A zachowując większą precyzję - na korcie pojawi się dopiero o 1:00 w nocy z soboty na niedzielę naszego czasu. Będzie to spotkanie otwierające popołudniową sesję, a rozpędzoną Polkę będzie starała się zatrzymać reprezentantka Rosji Anna Kalinska. Obie zawodniczki powalczą o awans do czwartej rundy wielkoszlemowej rywalizacji na Arthur Ashe Stadium.

29. rakieta świata może jednak z pewną nadzieją spoglądać na to, co działo się w drugim secie ostatniego starcia Igi Świątek z Holenderką Suzan Lamens. Po wygranej pierwszej partii, w drugiej Polka straciła koncentrację i obniżyła loty, co wykorzystała rywalka, wygrywając tamtą odsłonę meczu 6:4. Później jednak wiceliderka rankingu WTA odzyskała kontrolę nad przebiegiem zdarzeń na korcie.

- Starałam się być pewniejsza w serwisie i pójść na całość, cieszę się, że udało mi się szybko objąć prowadzenie i zamknąć seta. To nie był prosty mecz i popełniałam błędy - stwierdziła tuż po zakończeniu spotkania Iga Świątek, triumfatorka US Open z 2022 roku.

