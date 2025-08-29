Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zapadła decyzja ws. meczu Świątek. Organizatorzy ogłaszają. Komunikat tuż przed nocą

Tomasz Brożek

Organizatorzy US Open w piątek później wieczorem czasu polskiego opublikowali plan gier na kolejny dzień. Jest to istotny komunikat z punktu widzenia fanów tenisa w naszym kraju, bowiem w sobotę na korcie pojawi się troje naszych reprezentantów - Kamil Majchrzak, Magdalena Fręch oraz Iga Świątek. W najgorszym położeniu znaleźli się kibice raszynianki, którzy będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Iga Świątek jest jedną z faworytek do wygrania US Open
Iga Świątek jest jedną z faworytek do wygrania US OpenMatthew StockmanAFP

Jako pierwsza z Polaków do akcji wkroczy Magdalena Fręch, której mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 czasu polskiego na centralnym obiekcie - Arthur Ashe Stadium. 27-latkę czeka niezwykle trudne zadanie, bo po drugiej stronie siatki stanie reprezentantka gospodarzy Coco Gauff - obecnie trzecia rakieta świata. Stawką tego starcia będzie awans do czwartej rundy US Open.

US Open. Znamy plan gier na sobotę. Świątek, Fręch i Majchrzak w akcji

O podobny cel powalczy w sobotę mający za sobą niebywały, pięciosetowy bój z Rosjaninem Karenem Chaczanowem Kamil Majchrzak. Tym razem przeciwnikiem Polaka będzie zajmujący 435. miejsce w rankingu ATP Szwajcar Leandro Riedi. Obaj zmierzą się ze sobą na korcie numer 5. Będzie to drugi mecz od godziny 18:30 czasu polskiego. Nasz reprezentant będzie musiał cierpliwie czekać na zakończenie rywalizacji pomiędzy Francuzką Diane Parry i ukraińską tenisistką Martą Kostiuk.

Na korcie pojawi się jutro także Iga Świątek. A zachowując większą precyzję - na korcie pojawi się dopiero o 1:00 w nocy z soboty na niedzielę naszego czasu. Będzie to spotkanie otwierające popołudniową sesję, a rozpędzoną Polkę będzie starała się zatrzymać reprezentantka Rosji Anna Kalinska. Obie zawodniczki powalczą o awans do czwartej rundy wielkoszlemowej rywalizacji na Arthur Ashe Stadium.

29. rakieta świata może jednak z pewną nadzieją spoglądać na to, co działo się w drugim secie ostatniego starcia Igi Świątek z Holenderką Suzan Lamens. Po wygranej pierwszej partii, w drugiej Polka straciła koncentrację i obniżyła loty, co wykorzystała rywalka, wygrywając tamtą odsłonę meczu 6:4. Później jednak wiceliderka rankingu WTA odzyskała kontrolę nad przebiegiem zdarzeń na korcie.

- Starałam się być pewniejsza w serwisie i pójść na całość, cieszę się, że udało mi się szybko objąć prowadzenie i zamknąć seta. To nie był prosty mecz i popełniałam błędy - stwierdziła tuż po zakończeniu spotkania Iga Świątek, triumfatorka US Open z 2022 roku.

Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO]AP© 2025 Associated Press
Tenisistka w sportowym stroju świętująca zdobycie punktu na korcie ziemnym, w tle wstawka przedstawiająca rozmowę zawodniczki z osobą z obsługi turnieju.
Iga Świątek w akcjiANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News / Susan Mullane-USA TODAY Sports/Sipa USAAFP
Kobieta w białym stroju sportowym i białej czapce z daszkiem na tle rozmytego tłumu, z lekkim wyrazem skupienia na twarzy.
Magdalena FręchFoto OlimpikAFP
Młody mężczyzna w sportowej czapce i niebieskiej koszulce unosi rękę do góry w geście powitania lub pożegnania, tło utrzymane w jednolitym niebieskim kolorze, na przedramieniu widoczny tatuaż.
Kamil MajchrzakSarah StierAFP

