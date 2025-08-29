Partner merytoryczny: Eleven Sports

6:1 na koniec u Paolini. Mistrzyni Wimbledonu wyrzuciła Włoszkę, nici z rewanżu ze Świątek

Jakub Rzeźnicki

W Cincinnati Jasmine Paolini została zatrzymana dopiero przez Igę Świątek, która pokonała ją w finale. Na dużo wcześniejszym etapie pożegnała się jednak z US Open. Reprezentantka Włoch poległa z mistrzynią Wimbledonu z 2023 roku - Marketą Vondrousovą. Dość powiedzieć, że 8. rakieta świata została na koniec rozbita 6:1.

Po kompletnie nieudanych występach na Wimbledonie i w Montrealu Jasmine Paolini pokazała się z wyjątkowo dobrej strony w Cincinnati. Włoszka z polskimi korzeniami dotarła aż do finału, w którym została pokonana 7:5, 6:4 przez Igę Świątek. W przeciwieństwie do rywalizacji w Bad Homburg tym razem postawiła raszyniance trudne warunki.

Z tego, chociażby względu kibice liczyli, że również na US Open Paolini zaprezentuje dobrą formę i postraszy faworytki w postaci Świątek, Sabalenki, czy Gauff. Po piątkowym meczu wiemy już, że tak nie będzie.

    Rozczarowujący występ Jasmine Paolini. Włoszka rozbita w drugim secie

    Po pewnych triumfach nad Aiavą i Jović Włoszka stanęła przed większym wyzwaniem. W 3. rundzie rozgrywek w Nowym Jorku przyszło jej zmierzyć się z mistrzynią Wimbledonu z 2023 roku - Marketą Vondrousovą.

    Pierwszy set był niezwykle zacięty - obie zawodniczki szły niemal "łeb w łeb", ale w kluczowym momencie to Czeszka zachowała więcej zimnej krwi. Żadna z zawodniczek nie przegrała podania, dlatego o triumfie zdecydować musiał tir-break. Paolini rozpoczęła go od stanu 0:2 i nie udało się już jej nadgonić wyniku. Skończyło się 7:4 dla Vondrousovej.

    Druga partia była już koncertem w wykonaniu mistrzyni Wimbledonu. W czwartym gemie przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 3:1. Po chwili dołożyła swoje podanie i wynik zrobił się bardzo niekorzystny dla Polini.

    Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO]AP© 2025 Associated Press

    W szóstym gemie Włoszka zaciekle walczyła o obronę podania, ale ta sztuka jej się nie udała. Vondrousova potrzebowała jednak sześciu brejków, żeby ponownie przełamać rywalkę.

    Złamana kolejny raz 8. rakieta świata wyraźnie straciła już wiarę w odwrócenie losów tego pojedynku. Tym samym jeszcze zanim upłynęło półtorej godziny to Vondrousova była górą 7:6(4), 6:1. 

    Reprezentantka Czech już przed rozpoczęciem spotkania znała potencjalną rywalkę. W 1/8 finału zmierzy się ona z Jeleną Rybakiną.

