Iga Świątek w potrzasku, ważna decyzja. Już zapadła, nie ma odwrotu

Kilka tygodni później Świątek nie spełniła swoich wysokich oczekiwań podczas turniejów w USA. Najpierw bowiem przegrała już w półfinale rywalizacji WTA 1000 w Cincinnati z Aryną Sabalenką, a później w ćwierćfinale walki o tytuł w US Open z Jessicą Pegulą . Później dostaliśmy serię komunikatów, które mówiły o kolejnych odwołaniach udziałów w turniejach ze strony Polki, a co za tym poszło także utracie numeru jeden w żeńskim tenisie.

Świątek już nie będzie działać. Decyzja zapadła

Te byłyby pewnie bardzo poważne i mogłyby doprowadzić do poważnych konsekwencji. Jak się okazuje, raszynianka wspólnie ze swoim zespołem podjęła już decyzję w tej sprawie, co przekazała Paula Wolecka w rozmowie z TVP Sport. - Gdy jest to już za nami, Iga chce teraz przede wszystkim wrócić do równowagi, odpocząć, przepracować fizyczne i psychiczne skutki długotrwałego stresu - przekazała stanowczo PR managerka Świątek.