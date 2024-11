Nikt o tym głośno nie mówił. Nie będzie litości dla Świątek. Jeden błąd i koniec

Czy w związku z aferą dopingową Iga Świątek straci medal wywalczony na igrzyskach olimpijskich w Paryżu? Było to jedno z pierwszych pytań, jakie padały w czwartkowe popołudnie, gdy ujawniono, że w organizmie Polki stwierdzono obecność substancji zakazanej. Już wiadomo, że 23-letnia tenisistka o brązowy krążek może być spokojna. Niewykluczone jednak - to scenariusz hipotetyczny - że utraci prawo do emerytury przysługujące na mocy ustawy o sporcie.