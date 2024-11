Odwołanie WADA ws. Świątek, wszystko jest raczej jasne. Kluczowe jedno słowo

Ostatecznie ITIA uznała, że choć do wszystkiego doszło zupełnie przypadkowo, to jakieś konsekwencje Polka ponieść musi. Stanęło na 30-dniowym zawieszeniu, którego większość Świątek dotknęła na przełomie września i października. Musiała wtedy zrezygnować z gry w Seulu, Pekinie i Wuhanie. Resztą kary odcierpieć musi właśnie teraz.

Iga Świątek a Jannik Sinner. Dwa inne środki, dwie podobne sprawy. Choć inny paragraf w rozstrzygnięciu ITIA

Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP - LLUIS GENE / AFP / AFP

Alex de Minaur, Jannik Sinner, Iga Świątek / Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP - LLUIS GENE / AFP / AFP

I na tym porównaniu skupili się Włosi podczas audycji TennisMania w OA Sport, w której gościem Dario Puppo był znany dziennikarz Eurosportu Massimiliano Ambesi . Jak zauważył, sprawy są trochę inne, choć efekt końcowy decyzji ITIA był bardzo zbliżony. - Postępowanie Polki jest całkowicie zgodne z kodeksem WADA, nie da się tu znaleźć jej winy czy zaniedbania. Gdyby tak się stało, użycie zanieczyszczonego suplementu określoną substancją może być ukarane, nawet do dwóch lat - tłumaczy. I jak zaznaczył, w przypadku Sinnera popełnione zostały pewne błędy, choć nie wskazał, co konkretnie.

Jeden kluczowy wyraz w kategorii orzeczenia przewinienia polskiej tenisistki. U Sinnera tego nie było

Światowa Organizacja Antydopingowa nie określiła się jeszcze, jakie zajmie stanowisko. Ma ku temu czas. W komunikacie przesłanym mediom mogliśmy jednak przeczytać: "Jak w każdej tego typu sprawie, WADA dokładnie rozpatrzy decyzję ITIA (The International Tennis Integrity Agency) i zastrzega sobie prawo do odwołania się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, jeżeli okaże się to stosowne".