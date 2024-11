Opublikowany w czwartek po południu komunikat wstrząsnął światowym tenisem. Do prasy trafiło oświadczenie sztabu Igi Świątek, w którym poinformowano o zawieszeniu zawodniczki po wykryciu w jej organizmie zabronionej substancji. Winny był fabrycznie zanieczyszczony inny lek, który 23-latka przyjmowała z zalecenia lekarza. Niewinność 23-latki nie budziła wątpliwości. Ona sama zapewniła, że kontakt z substancją niedozwoloną nie był intencjonalny. Do takich samych wniosków doszła Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA). Skończyło się symboliczną, miesięczną karą, do której w dodatku zaliczono już tymczasowe zawieszenie, jakie nałożono na drugą rakietę świata podczas postępowania wyjaśniającego.

