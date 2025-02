Gorąco po meczu Świątek. Podsuwa szokujący pomysł Fissettowi, to byłoby trzęsienie ziemi

Poczynania 23-latki na korcie szybko przyćmiły sceny dziejące się w trakcie oficjalnego wywiadu Rosjanki. Wściekła Polka nie podała ręki Wimowi Fissettowi i udała się szybkim krokiem do szatni. "Porażki to część sportu, tak jak emocje im towarzyszące. W dzisiejszej sytuacji nie ma drugiego dna i proszę o niedorabianie daleko idących teorii, jeśli chodzi o relację Igi z trenerem, która była i jest bardzo dobra " - broniła sporstmenkę jej menedżerka PR, Daria Sulgostowska, na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" .

Jan Tomaszewski nie wierzył własnym oczom. Na miejscu Fissetta by nie wytrzymał

"Jeżeli Iga ma jakieś uwagi do trenera, do sztabu, musi te sprawy załatwiać w czterech ścianach szatni. Tam może powiedzieć wszystko. Ale niepodanie ręki trenerowi to ogromne faux-pas, na światową skalę" - dodał w innej części rozmowy. Ekspert, podobnie jak kibice, chce jak najszybszej poprawy wyników Igi Świątek. Oby do swego rodzaju przełomu doszło już na początku marca, kiedy wystartuje Indian Wells.