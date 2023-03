Anna Lewandowska oczarowała na premierze filmu "Lewandowski Nieznany". Sprawiła mężowi niespodziankę

W filmie dokumentalnym " Lewandowski - Nieznany ", którego to premierę zaplanowano na 31 marca na platformie Prime Video , piłkarz pokazał swoją inną twarz. Nie wahał się okazywać ogromnych emocji, opowiadał, jakie myśli towarzyszyły mu na różnych etapach kariery, poruszał nie tylko sportowe, lecz również prywatne wątki. Nie brakowało łez. Zwłaszcza gdy wspominał zmarłego przedwcześnie ojca lub gdy mówił o tym, jak w 2016 roku on i Anna stracili ciążę .

"Pamiętam moment mistrzostw Europy we Francji. To był okres, w którym staraliśmy się z Anią o dziecko. Przyleciała do mnie [na zgrupowanie do Francji] parę dni wcześniej. I okazało się, że Ania [kilka dni wcześniej] poroniła. Mimo tego, że prywatnie człowiek jest załamany, rozczarowany, smutny, to musi tak naprawdę stawić czoła temu wszystkiemu, wychodząc na boisko. Spróbować skupić się na tym, co powinien" - wspominał przed kamerą.