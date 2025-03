Po turniejach w Dosze i Dubaju powiększyła się strata Igi Świątek do Aryny Sabalenki. Obecnie obie tenisistki dzieli w rankingu WTA 1091 punktów, wcześniej było to najpierw 186 pkt, a później 806 "oczek". Podium zamyka Coco Gauff z dystansem 1652 pkt do Polki i 2743 do Białorusinki. Następna aktualizacja notowania planowana jest po zawodach Indian Wells. Te na dobre ruszają 5 marca, kiedy to rozpoczną się zmagania pierwszej rundy. Iga na kort wyjdzie później, 7 lub 8 marca (zaczyna od drugiej rundy).

Reklama