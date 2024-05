Niedorzeczna sytuacja na konferencji Świątek. Polka wybrnęła po mistrzowsku

To na pewno będzie wielka bitwa, zawsze walczymy tak mocno, jak tylko możemy. To zawsze są niezwykłe spotkania. Nie mogę się doczekać finału i zrobię wszystko, by go wygrać

Niedorzeczne pytanie od dziennikarza. Świątek wybrnęła ze swadą

Podczas rozmowy z dziennikarzami jeden z nich zapytał Igę Świątek o język hiszpański, sugerując, że kiedy krzyczy "Jazda", to brzmi, jakby krzyczała "Ya esta" ("gotowe" - red.). Na sali wywołało to konsternację, podobnie jak u samej tenisistki, która nie bardzo wiedziała, jak ma się do tego odnieść, szczególnie, że kiedy mówiła "jazda", zupełnie nie brzmiało to jak język hiszpański, co sugerował dziennikarz.