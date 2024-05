5:4 w meczu Sabalenki, serwis po finał i jaki zwrot akcji. Świątek poznała rywalkę

W półfinałach turnieju WTA 1000 w Madrycie znalazły się aż trzy tenisistki z czołowej "4" rankingu WTA. Jako pierwsza do wielkiego finału dostała się Iga Świątek. Polka w znakomitym stylu pokonała Madison Keys 6:1, 6:3 i mogła już spokojnie oczekiwać na to, z kim przyjdzie jej się zmierzyć z starciu o tytuł imprezy w stolicy Hiszpanii.

Rywalkę dla naszej tenisistki miało wyłonić hitowe starcie Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina. Obie zawodniczki przeszły już poważne testy w tym turnieju. Białorusinka rozegrała aż trzy mecze na pełnym dystansie, najbliżej porażki była w czwartej rundzie z Danielle Collins. W jeszcze trudniejszej sytuacji znalazła się Kazaszka, która musiała bronić dwóch piłek meczowych w starciu ze swoją rodaczką - Julią Putincewą . Większa presja leżała na barkach tenisistki z Mińska - potrzebowała wygranej, by utrzymać pozycję wiceliderki kobiecego zestawienia.

Ogromne emocje w starciu Sabalenki z Rybakiną. Znamy rywalkę Świątek w finale WTA 1000 w Madrycie

Na początku obie pewnie utrzymały swoje podania. Przełom nastąpił jednak w czwartym gemie. Wówczas Rybakina wykorzystała drugiego break pointa i wyszła na prowadzenie 3:1. Po chwili swoją okazję otrzymała Sabalenka, ale nie przełamała rywalki. Z każdą minutą rosło zniecierpliwienie na twarzy Aryny , a z kolei Jelena prezentowała się zupełnie inaczej niż miało to miejsce w starciu z Julią Putincewą. Kazaszka prezentowała się bardzo solidnie. Od stanu 1:1 wygrała w sumie pięć gemów z rzędu i zapisała pierwszą partię na swoim koncie rezultatem 6:1 po zaledwie 24 minutach gry.

Sabalenka cały czas starała się jednak naciskać, wyraźnie podwyższyła poziom swojej gry. I to zaowocowało break pointem w ósmym gemie, który wreszcie został wykorzystany po bardzo dobrej akcji . Zrobiło się 4:4. W kolejnym gemie Aryna nie przypilnowała początku, Rybakina wywalczyła sobie trzy szanse na przełamanie. Przy ostatniej okazji Jelena wymusiła błąd na Białorusince i przy stanie 5:4 serwowała po awans do finału.

Kazaszka nie wykorzystała jednak sytuacji. Przy stanie 30-30 popełniła niewytłumaczalny błąd przy siatce, który mógł jej dać meczbola. Chwilę później popełniła jeszcze jeden błąd i mieliśmy 5:5. To wyraźnie napędziło Arynę do lepszej gry, która w dwunastym gemie dała jej piłki setowe. Przy trzeciej okazji Rybakina zagrała volley prosto w siatkę, a to oznaczało rezultat 7:5 dla wiceliderki rankingu i decydującą partię.