We wtorek doszło do ważnych rozstrzygnięć w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Z rozgrywkami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich niespodziewanie pożegnała się Aryna Sabalenka. W grze o tytuł pozostaje wciąż Iga Świątek, która zagra dzisiaj o ćwierćfinał z Eliną Switoliną. Przed Polką otwiera się wielka szansa, by wyprzedzić Białorusinkę w rankingu WTA Race po turnieju w Dubaju. Nasza tenisistka będzie musiała się jednak pokusić o świetny rezultat, by tego dokonać.