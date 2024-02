Iga Świątek zdenerwowała się na kibiców, ogromne emocje w Dubaju. Teraz czas na rewanż

Iga Świątek zaliczyła wymagający test na otwarcie zmagań w WTA 1000 w Dubaju. Polka pokonała Sloane Stephens 6:4, 6:4 i awansowała do trzeciej rundy. Trzeba jednak oddać Amerykance, że długimi momentami prezentowała bardzo dobry poziom gry. W pewnym momencie do gry włączyli się także niesforni kibice. W środę raszynianka dostanie okazję do rewanżu za ubiegłoroczną porażkę na Wimbledonie. Jej rywalką będzie Elina Switolina. Początek meczu nie przed godz. 16:00 czasu polskiego.