Potężna awantura w Dubaju, Gauff wściekła na sędziego. Pięć minut słownej jatki

Ostre spięcie Coco Gauff z arbitrem. Amerykanka "walczyła" przez 5 minut

Czeszka lepiej weszła w mecz i zwyciężyła w pierwszym secie 6:2. W drugiej odsłonie spotkania nastąpił prawdziwy zryw Coco Gauff. 19-latka prowadziła już 4:2 w gemach, kiedy doszło do poważnej kłótni z arbitrem . Pliskova była bliska przełamania, jednak Amerykanka wytrzymała presję i od 15:40 doprowadziła do równowagi, broniąc po drodze dwóch brak pointów.

Pierre Bacchi postawił na swoim. Pozostał głuchy na argumenty tenisistki

Gauff nie mogła pogodzić się z decyzją sędziego i wdała z nim w długą sprzeczkę , która wyraźnie wyprowadziła ją z równowagi. Pierre Bacchi zażądał powtórki serwisu, a Amerykanka w odpowiedzi na to domagała się telefonu do supervisora.

- Określiłeś to jako aut po tym, jak ona uderzyła w siatkę. Zadzwoń do supervisora, nie możesz odmówić mi prawa do tego. Zapytam się jej, jak stanowią w takiej sytuacji zasady - upierała się Coco Gauff w rozmowie z arbitrem. Ostatecznie to Pierre Bacchi postawił na swoim, co na całe szczęście nie miało bezpośredniego wpływu na przebieg seta, który padł łupem Amerykanki.