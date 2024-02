Jelena Rybakina doceniła postawę Magdaleny Fręch. "To był trudny mecz"

Od początku był to naprawdę trudny mecz. Nadal nie przyzwyczaiłam się do warunków, wciąż pojawia się wiele błędów. Ale jestem naprawdę szczęśliwa, że udało mi się przetrwać ten mecz i wygrać go

"Cóż, biorąc pod uwagę całe moje doświadczenie, powiedziałabym, że to dopiero początek roku. Oczywiście, to świetny początek, ale nie jest łatwo. Najważniejsze to zachować zdrowie. Z każdym meczem jest coraz trudniej fizycznie. Naprawdę jestem zadowolona z początku roku, mam nadzieję, że będę mogła to kontynuować" - skwitowała.