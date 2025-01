Iga Świątek błyszczy formą na Australian Open 2025. W środę nad ranem wyrzuciła za burtę turnieju Emmę Navarro, pokonując ją w ćwierćfinale 6:1, 6:2 . Amerykanka pierwszego seta może zaliczyć do kompletnie nieudanych. W drugim grała lepiej, trzymała się do stanu 2:2 i miała wtedy nawet break pointa. Od wtedy straciła jednak "kontakt" z Polką i nie wygrała już żadnego gema.

Iga Świątek nie przegrała serwisu od 4 meczów. Opta to zauważyła

Opta wyliczyła także, że zaledwie 14 gemów straconych przez Świątek w drodze do półfinału to czwarty najlepszy wynik w Australian Open w erze open. Lepsze pod tym względem były Maria Szarapowa (9 w 2013 r.), Monica Seles (12 w 1991 r.) oraz Steffi Graf (13 w 1989 r.). Jak widać, to grono jest legendarne. Także 14 gemów straciła w 2002 roku Martina Hingis. Co ciekawe, ona i Szarapowa nie zdobyły wtedy tytułu. Rosjanka poległa w 1/2 finału z Na Li, a Szwajcarka w finale z Jennifer Capriati.