Żużel. Bartosz Zmarzlik złożył życzenia swojej żonie. Tak zareagowała

Zmarzlikowie toczą szczęśliwie życie. Co jakiś czas w mediach społecznościowych małżeństwo dodaje wspólne zdjęcia oraz wymienia się komentarzami. Niektóre są żartobliwe. Po jednym ze zgrupowaniu kadry na Malcie Sandra Zmarzlik napisała do męża: - Czekam z utęsknieniem. Pranie samo się nie zrobi. Ten wpis rozśmieszył całe środowisko żużlowe.



Tym razem powód dialogu miał poważniejszy charakter, gdyż Polka obchodziła urodziny. - Szczęścia, zdrowia i słodyczy twój mąż Ci życzy - napisał Zmarzlik, oznaczając swoją żonę i zamieszczając na rolce ich wspólne zdjęcie. - Dziękuję mężu. Kocham Cię - odpowiedziała Sandra, która na co dzień prowadzi gabinet kosmetyczny w Gorzowie Wielkopolskim.