"Oszustwo" Świątek w ćwierćfinale? Jej rywalka zabrała głos. Apeluje o zmianę zasad

Navarro padła ofiarą przepisów. Apeluje o ich zmianę

- Tak, myślę, że powinno być dozwolone zobaczenie powtórki po punkcie, nawet jeśli grasz. Stało się to tak szybko. Ty uderzasz, później ona odbija i w ułamku sekundy myślisz: "OK, chyba gramy". Wiesz, z tyłu głowy myślisz: "OK, nadal mogę wygrać punkt, mimo że akcja nie została przerwana". To byłoby przygnębiające, gdybym przestała grać i wówczas okazałoby się, że to nie było podwójne odbicie. Tak, to trudne. Myślę, że powinniśmy być w stanie zobaczyć to później i podjąć decyzję po akcji - tłumaczy Emma Navarro.