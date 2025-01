Burza po meczu Igi Świątek. Rywalka wprost wypaliła o Polce. Tak ją nazwała

Iga Świątek jest podczas tegorocznego Australian Open nie do zatrzymania dla swoich rywalek. Wiceliderka rankingu WTA awansowała do wielkoszlemowego półfinału bez straty choćby jednego seta. W ćwierćfinale Polka rozbiła 6:1, 6:2 Amerykankę Emmę Navarro . Po spotkaniu sama przyznała, że efektowny wynik nie odzwierciedla tego, jak trudno było dla niej to spotkanie, lecz trzy stracone gemy na tym etapie rywalizacji robią ogromne wrażenie. Reklama

Australian Open. Emma Navarro wprost o Idze Świątek. "Bezlitosna"

Po spotkaniu głośno było o kontrowersji z drugiego seta, gdy Iga Świątek w kuriozalnej sytuacji wywalczyła przełamanie po tym, jak piłka odbiła się dwukrotnie po jej stronie kortu. Na samym początku konferencji prasowej, Emma Navarro została jednak zapytana, jak to jest grać z tak "bezlitosną" rywalką, która na korcie "miażdży" swoje kolejne rywalki.

Nie jest łatwo z nią grać. Jest bardzo szybka, wszystko robi ze stuprocentowym przekonaniem i intensywnością. Ma zupełnie inny styl poruszania się i gry. Trudno nie być tym dotkniętym i nie myśleć, że trzeba robić wszystko na takiej samej szybkości, co ona. To coś, co na pewno dziś czułam ~ odpowiedziała Emma Navarro

I dodała: - Iga Świątek to trudna rywalka, która wciąż wyprowadza kolejne uderzenia. Nawet, gdy raz się pomyli. "Bezlitosna" to dobre słowo, by ją określić. Trudno gra się przeciwko niej.

Później Amerykanka została poproszona także o to, by porównać obecną dyspozycję z Polki z tym, co prezentowała w minionym sezonie, gdy - jak przyznał jeden z dziennikarzy - łatwiej było ją "zranić". - Jak mówiłam, Iga gra z wielkim poświęceniem. Ma wiele pewności siebie i świetnie sobie radzi. Nie czułam, że gram swój najlepszy tenis. Były momenty, gdy mogłabym domknąć gema lub zagrać lepszy return. Ale Iga gra bardzo dobrze, to na pewno - stwierdziła Emma Navarro. Reklama

Przedostając się do półfinału, Iga Świątek wyrównała swój najlepszy wynik z kortów Australian Open z 2022 roku. Teraz może jednak pójść o krok dalej. Jej rywalką w walce o wielkoszlemowy finał będzie kolejna reprezentantka Stanów Zjednoczonych - Madison Keys, która ograła 3:6, 6:3, 6:4 ukraińską tenisistkę Elinę Switolinę .

W drugim półfinale zmierzą się natomiast obecna liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka oraz jej przyjaciółka - Hiszpanka Paula Badosa, obecnie 12. rakieta świata, która nigdy wcześniej nie dotarła tak wysoko w turniejowej drabince wielkoszlemowej imprezy. Białorusinka natomiast broni w Melbourne tytułu, który wywalczyła w dwóch poprzednich sezonach.

