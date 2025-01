Świątek wygrała, a potem padł taki tekst. Mocno i krótko, wszystko poszło w świat

Djoković pokonuje Alcaraza i awansuje do półfinału AO. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Australian Open. Świątek "w gazie", już czeka na kolejne wyzwania

Zaraz po zakończeniu potyczki z Navarro Świątek zgodnie z tenisowym zwyczajem napisała kilka słów na obiektywie jednej ze znajdujących się przy korcie kamer. "Let's go for more!!!" - skreśliła zawodniczka, co można przetłumaczyć po prostu jako "Chodźmy po więcej!!!"