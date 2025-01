Upadek na bandę, Melbourne zamilkło. Aż nie do wiary, co stało się potem

Ben Shelton awansował do drugiego wielkoszlemowego półfinału w swojej karierze. W US Open 2023 eliminował kolejnych swoich rodaków, między innymi Tommy'ego Paula czy Francesa Tiafoe. Zatrzymał się na Novaku Djokoviciu, który dwa dni później sięgnął po tytuł. Amerykanin w 2024 roku był nieco mniej widoczny, w Melbourne, Paryżu i Nowym Jorku doszedł do trzeciej rundy, na Wimbledonie do czwartej. Sezon 2025 zaczyna z wysokiego "C". W środę pokonał Lorenzo Sonego 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(4).

Reklama