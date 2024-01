- To dziwna chwila, to Iga tu powinna stać i odbierać nagrodę. Niestety tak jest, że impreza, która w tej chwili rozpocznie się w połowie stycznia, nie pozwala jej, żeby tu była - zaczął przemawiać Tomasz Świątek chwilę po tym, gdy stało się jasne, że z dwójki Iga Świątek - Bartosz Zmarzlik, górą w najbardziej prestiżowym w kraju plebiscycie ponownie będzie najlepsza tenisistka świata .

Iga Świątek: Też chciałabym znaleźć się na gali, ale niestety...

- Chciałbym w imieniu własnym i Igi podziękować, że została wyróżniona i doceniona jako najlepsza tenisistka. Jednocześnie chciałbym podziękować całemu sztabowi trenerów i menedżerów. Iga faktycznie ma swój zespół, pewnie bez niego sama by sobie nie poradziła - podkreślił były wioślarz, olimpijczyk z Seulu z 1988 roku, a następnie dodał: - Mam nadzieję, że część młodzieży, napędzana do różnych dyscyplin, trafi do tenisa. Sam nigdy nie grałem, ale uważam że to wartościowy sport. Serdecznie dziękuję i życzę miłej zabawy.