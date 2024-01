Klejnot w szkatułce. Ogromne nagrody dla polskich mistrzów olimpijskich

- Nie ukrywam, że to jest początek dobrych informacji na temat nagród, które będziemy przekazywali dla naszych medalistów. Chciałbym powiedzieć, że zapraszam wszystkich bardzo serdecznie w dniu 8 stycznia na godz. 12 do siedziby PKOl, gdzie przedstawimy wszystkie nagrody dla medalistów i trenerów. Będzie o co walczyć. Drodzy olimpijczycy, jesteście najważniejsi i wasi trenerzy. Zrobimy wszystko, byście czuli się komfortowo i mieli o co walczyć - obwieścił Piesiewicz, a jego słowa nagradzane były brawami.