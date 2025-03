Iga Świątek kontynuuje walkę o powrót na szczyt światowego rankingu kobiecego tenisa. Polska zawodniczka po wielu miesiącach dominacji została wyprzedzona przez Arynę Sabalenkę , która - wiele na to wskazuje - nie zamierza oddać miejsca na tronie bez walki. Obie panie biorą obecnie udział w turnieju rangi WTA 1000 w Miami i obie awansowały do czwartej rundy. Na tym etapie rywalizacji Białorusinka zmierzy się z Danielle Collins, rywalką Polki natomiast będzie Elina Switolina.

Niepokojące sceny na treningu Igi Świątek w Miami

Wiceliderce światowego rankingu z pewnością będzie trudno skupić się na rywalizacji po tym, co spotkało ją podczas jednego z treningów. Jak donosi Sportskeeda, na trybunach kortu, na którym trenowała niedawno Iga Świątek, zasiadł bowiem mężczyzna, znany w sieci pod pseudonimem "DzonnyBravo". Nie miał on jednak zamiaru wspierać Polki w przygotowaniach do meczu w turnieju WTA 1000 w Miami, a wręcz przeciwnie. Zaczął bowiem nękać tenisistkę, zadając jej pytania dotyczące jej życia prywatnego.

Fani obawiają się o Igę Świątek. Na meczu z Elise Mertens towarzyszyła jej ochrona

Zachowanie mężczyzny nie pozostało bez reakcji. Oburzyło ono kibiców, którzy natychmiast stanęli po stronie Świątek. Zaapelowali oni do WTA, aby zajęły się sprawą. "Najpierw incydent z Emmą Raducanu w Dubaju, a teraz to? WTA musi lepiej zająć się ochroną zawodniczek przed takimi atakami" - zasugerował jeden z internautów. "O mój boże, jaki wariat. Sprawdziłem jego profil na Twitterze (obecnie X - przyp. red.) i wydaje się, że on naprawdę ma obsesję na punkcie Igi, jej mamy i Darii. Mam nadzieję, że Iga jest bezpieczna, to nie wygląda na to, że został on wyprowadzony z trybun przez ochronę" - skomentował inny fan.