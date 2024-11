Bezpardonowy atak na Igę Świątek. Nie do wiary, co napisali o Polce

Serbowie zaatakowali Igę Świątek. "W takiej sytuacji dobrze radzą sobie ci, którzy są faworytami systemu"

"Nowicjusze, strzeżcie się. Wygląda na to, że zaczną zawieszać tych, którzy nie stosują dopingu. Ktoś powie w żarcie, że tenis staje się jak kolarstwo, podczas gdy w sporcie coraz więcej uwagi poświęca się stosowaniu zabronionych substancji. To był protekcjonizm najlepszych w dość bezwstydnym wydaniu, bo chyba to nie jest dobra reklama dla tenisa, gdy najlepsi oblewają testy antydopingowe. Wśród masy pytań pojawia się jedno: jak to możliwe, że takie rzeczy przytrafiają się najlepszym? Świątek i Sinner mieli gotowe wytłumaczenie, że wiedzieli, skąd pochodzi zakazana substancja i oboje mówili, że nie mieli zamiaru jej nadużywać. Brzydkie jest to, że w takiej sytuacji dobrze radzą sobie ci, którzy są faworytami systemu. Albo po prostu ci, którzy mają dużo pieniędzy. A tymczasem ci poniżej nich dostają w twarz. Najlepsi powinni być przykładem" - czytamy.