Trener Świątek zabrał głos ws. postępowania ITIA. "Iga zostawiła mi decyzję"

- Zaufanie jest podstawą dobrych relacji w naszym zespole od samego początku. Iga opowiedziała mi o sprawie i pozostawiła mi decyzję o naszej współpracy [...] Od początku byłem przekonany, że jest niewinna, więc nie wpłynęło to na moją decyzję o dołączeniu do zespołu - powiedział dla "The National" Wim Fisette, trener Igi Świątek. Jak przekonuje, to była bardzo stresująca sytuacja dla całego teamu.