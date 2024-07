Najlepszy klub świata chce sprawdzić Polaka. "O tym marzyłem jako dziecko"

Krzysztof Maciaś puka do NHL. Ma wiele opcji, ale jest szansa na to, że otworzą się kolejne drzwi

Polak wpadł jednak w oko skautom na czeskim czempionacie. W efekcie otrzymał zaproszenie od Florida Panthers , triumfatora najlepszej ligi świata NHL na Development Camp . To zaproszenie na obóz dla młodych talentów, którymi klub jest zainteresowany. To wcale nie oznacza, że Maciaś zaraz zacznie grać w NHL, ale na pewno robi pierwszy ważny krok w tym kierunku.

- Z Polski wylatuję 6 lipca rano, a wracam 12 lipca. Nie znam jeszcze szczegółów. Tak samo nie wiem, gdzie będę występował w nowym sezonie. Na stole jest wiele opcji, ale ten camp może otworzyć następne drzwi. Nie skupiam się na tym, czy byłyby to drzwi do NHL. Gdyby kierować się logiką, to trzeba byłoby zmierzać w tym kierunku krok po kroku, a zatem najlepiej byłoby się dostać do najlepszej ligi świata od zaplecza - powiedział Maciaś w rozmowie z Interia Sport.