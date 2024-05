Mocne słowa reprezentanta Polski. Stanowcza deklaracja po MŚ

Polska w mistrzostwach świata Elity przegrała wszystkie siedem spotkań. Biało-Czerwoni zdobyli jeden punkt po tym, jak po dogrywce przegrali z Łotwą 4:5.

W turnieju w Ostrawie mieli dwa ważne mecze i oba przegrali. Najpierw z Francją 2:4, a na koniec z Kazachstanem 1:3. Dla Polaków to był pierwszy turniej w Elicie od 22 lat. Po tym, jak pożegnali się z nią, już zapowiadają, że będą chcieli do niej wrócić jak najszybciej. Reklama

Tomasz Kalemba i Piotr Jawor, Interia Sport: Jakie emocje towarzyszą panu po ostatnim meczu w mistrzostwach świata Elity?

Marcin Kolusz: - Rozczarowanie, rozżalenie i wkur.....e. Od razu w głowie pojawia się analiza. Rodzi się wiele pytań. Czuliśmy, że możemy wygrać z Kazachami i zostać w Elicie. Najbardziej boli to, że się nie udało. Jeździliśmy, goniliśmy. Chyba drużyna z Kazachstanu była bardziej doświadczona w grze o utrzymanie w Elicie. Takie spotkania grają co roku. Są do nich przyzwyczajeni. To chyba zadecydowało. Popełniliśmy cztery błędy, a oni wykorzystali dwa z nich. Tyle.

Początek meczu był wymarzony dla was. Chcieliście pierwsi zdobyć bramkę i zrobiliście to. Na dodatek w grze w przewadze, w której do tej pory nie zdobyliście bramki. Tym bardziej żal, że odpowiedź przyszła tak szybko.

- Na pewno. Wielka szkoda, że po straconej bramce tak szybko wrócili do tego meczu. To może właśnie jest to doświadczenie, które cechuje drużyny, grające w Elicie. Potrafią bronić się, wyczekać moment, by ruszyć w odpowiednim momencie. Bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz. Graliśmy szalenie ambitnie. Nie wystarczyło. Reklama

Przegraliście te mistrzostwa brakiem doświadczenia, a nie brakiem umiejętności?

- Wszystkiego pewnie nam zabrakło. Pozytyw jest jednak taki, że każdy z nas będzie teraz mądrzejszy o te doświadczenia. Wierzę w to, że w kolejnym sezon i następnych meczach reprezentacyjnych będziemy solidniejszą drużyną na tle tych mocniejszych zespołów.



To będzie reprezentacja wciąż z Marcinem Koluszem?

- Mam zamiar grać w przyszłym sezonie. Będę występował w Podhalu Nowy Targ, z którym mamy pewne cele. Sam też mam swoje cele na kolejny sezon. Jeżeli będę na tyle dobry, by pomóc reprezentacji, to jestem gotowy na występy w kadrze. Nie wykluczam niczego.



Pod nosem kilka szwów.

- To będzie pamiątka z mistrzostw świata Elity. Tylko się cieszyć. To się wydarzyło w meczu z Francją.



Z perspektywy całych mistrzostw świata jest żal właśnie tego meczu? To spotkanie, gdybyście wygrali, ustawiłby was?

- Jasne. Francuzi po wygraniu z nami mieli już tak naprawdę po turnieju. Bardzo tego żal. Gdybyśmy do meczu z Francją przystąpili jak do tego z Kazachstanem, to my moglibyśmy być w ich w sytuacji. To była nauka i kolejna lekcja na przyszłość. Mam nadzieję, że pomoże nam ona w przyszłości.

Jednym z plusów jest na pewno to, że przyciągnęliście trochę kibiców, którzy znowu zaczęli oglądać hokej.

- Mam nadzieję, że nasz występ przysłuży się do popularyzacji tej dyscypliny. Wiem, że świetną pracę zrobił Polsat, który fajnie pokazywał te mistrzostwa świata. Tłumaczył wiele rzeczy, a ludzie lubią oglądać coś takiego. Cieszę się, że postawiliśmy się mocniejszym drużynom w tym turnieju i zaprezentowaliśmy się z dobrej strony. Mam nadzieję, że kibice nie będą pamiętać tylko tego ostatniego meczu i spadku z Elity, ale dobrą i waleczną reprezentację Polski.

W każdym meczu zostawiliście na lodzie całe serce. Nie ustępowaliście rywalom aż tak bardzo, co podkreślali dziennikarze z innych krajów. Posmakowaliście grania z najlepszymi i teraz chęć do powrotu do Elity będzie jeszcze większa?

- Jesteśmy sportowcami pełną gębą. Każdy z nas jest bardzo ambitny i znowu będzie chciał zmierzyć się z najlepszymi na świecie. Co roku gramy o ten awans i mam nadzieję, że to będzie szybciej niż później. Reklama

Obiecuje pan, że to nie będą znowu 22 lata czekania na powrót do grona najlepszych?

- Mam nadzieję. Wierzę w tę reprezentację. Będziemy się starać z całego serca o to, by wrócić jak najszybciej. Mam nadzieję, że będzie to już za rok.

Co panu najbardziej utkwi w pamięci z tych mistrzostw świata?

- Wiele rzeczy zostanie w pamięci. Pewnie z każdego meczu będę w stanie coś wyciągnąć. Najbardziej chyba rywalizację z wybitnymi hokeistami, z którymi nie każdy ma okazję skrzyżować kije.



W Ostrawie - rozmawiali Tomasz Kalemba i Piotr Jawor, Interia Sport

Patryk Wronka (po lewej) i Marcin Kolusz / Jarek Praszkiewicz / PAP

Robert Kalaber / Jarek Praszkiewicz / PAP

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie / Jarek Praszkiewicz / PAP