Co dalej z reprezentacją Polski? Biją na alarm, są powody do niepokoju

Paweł Dronia: - Byliśmy słabsi, a rywale są doświadczeni i zagrali mądrzej. Mieliśmy szanse, udało się w końcu strzelić bramkę w przewadze, ale to za mało, by zapewnić sobie utrzymanie.

- Tak, na co dzień nie możemy liczyć, że przyjadą do nas Stany Zjednoczone, Szwecja, czy Niemcy, żeby zagrać sparing z Polską. W kadrze jestem od 17 lat i pierwszy raz grałem z takimi przeciwnikami. Mamy już starszą kadrę, pewnie kilku zawodników skończy grę w reprezentacji, ale ci młodzi mają przed sobą kupę grania i dla nich to było wielkie doświadczenie. Dobrze, że je zebrali, może teraz szybciej znów zawitają do Elity.