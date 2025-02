Polacy w świetnym stylu wygrali turniej. Zaostrzyli apetyty na powrót do grona najlepszych

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie w wielkim stylu wygrała turniej EIHC Sosnowiec Cup, wygrywając wszystkie spotkania. Nasza drużyna, która znajduje się w przebudowie, pokazała bardzo dojrzały hokej. Polacy w każdym z meczów potrafili odwracać jego losy. Cieszy to, że z dobrej strony pokazała się nasza młodzież. Robert Kalaber, selekcjoner reprezentacji Polski, pokazuje, że wie, co robi. Nie ma co ukrywać, że taka postawa Polaków rozbudziła nasze apetyty na powrót do hokejowej Elity.