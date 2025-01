Znana aktorka przyłapana u boku Lewisa Hamiltona. Huczy od plotek o romansie

Lewis Hamilton od wielu już lat zaliczany jest do grona najlepszych kierowców wyścigowych w historii. Brytyjczyk dzieli z Michaelem Schumacherem tytuł rekordzisty pod względem zdobytych mistrzostw świata Formuły 1 (oboje na swoim koncie mają obecnie 7 zdobytych tytułów) i na ten moment niewiele wskazuje na to, aby miał on rozważać przejście na sportową emeryturę. Na tle znacznie młodszych rywali wciąż radzi sobie bowiem znakomicie. W ubiegłym sezonie 40-latek wygrał wyścigi w Silverstone i Spa-Francorchamps, a finalnie znalazł się na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej kierowców.

Lewis Hamilton i Sofia Vergara przyłapani na kolacji

Legendarnego kierowcę F1 w latach 2008-2016 wspierała jego ukochana - znana amerykańska piosenkarka Nicole Scherzinger . Po zakończeniu burzliwego związku artystka ruszyła dalej, natomiast Hamilton najwyraźniej zraził się do poważniejszych relacji. Od tamtej pory oficjalnie pozostaje singlem, choć w ostatnich latach media łączyły go z wieloma znanymi kobietami ze świata show-biznesu, w tym m.in. z modelką Gigi Hadid oraz piosenkarką Shakirą .

"Us Weekly" wkrótce potem dotarło do anonimowego informatora z otoczenia pary, który stwierdził, że w żadnym wypadku wyjście Hamiltona i Vergary nie było randką. Miał to być "po prostu niezobowiązujący lunch z grupą przyjaciół w gronie znajomych". "Page Six" zwraca jednak uwagę na słowa 52-letniej aktorki, która zaledwie kilka dni przed spotkaniem z Hamiltonem powiedziała w programie "Access Hollywood", że "w tym roku manifestować będzie zdrowie, pieniądze i nowego chłopaka".