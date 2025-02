Za nami ostatnia, szósta sesja testów Formuły 1 w Bahrajnie. Jako pierwszy na tor wyjechał Esteban Ocon z Haasa. Niebawem wyjechał Lewis Hamilton, który mógł liczyć na pomachanie ze strony byłego kolegi z Mercedesa, George'a Russella. Niebawem Pierre Gasly z Alpine wykręcił czas, następnie zrobił to wspomniany Russell. Wkrótce kibice zobaczyli Maxa Verstappena. Bolid Holendra był wymalowany farbą fluorescencyjną w celu zbierania danych aerodynamicznych.

Testy Formuły 1 w Bahrajnie zakończone. Teraz wszyscy czekają na Melbourne

Zaczęło się robić coraz ciemniej, po 15:00 czasu polskiego (a 17:00 lokalnego) włączono reflektory. Po chwili Alexander Albon nie dohamował do zakrętu numer 1 i znalazł się poza torem. Wielu kierowców miało problemy z "jedynką" w ostatnich trzech dniach. Zawodnik z Tajlandii po tej przygodzie zjechał do alei serwisowej. Ciekawostką było przejście przez prostą startową ptaka, który przemknął tuż przed samochodem Ocona. Francuz przytomnie zwolnił i odbił do lewej strony toru. Kilka chwil później jechał już nie blisko zwierzyny, lecz Oscara Piastriego z McLarena. Widać, że tęsknią za rywalizacją koło w koło.