Hamilton zadebiutował w Ferrari. Dwie czerwone flagi na inaugurację w Melbourne

Rusza 75 sezon Formuły 1. Jak to już od wielu lat się dzieje, gospodarzem inauguracyjnego sezon Grand Prix jest tor w Melbourne. Żaden inny tor nie gościł tak często wyścigu otwierającego sezon, jak właśnie Albert Park. Przed tym rokiem w zespołach doszło do wielu rotacji. Bez wątpienia najgłośniejszą było przejście Lewisa Hamiltona z Mercedesa do Ferrari. Brytyjczyk zajął miejsce Carlosa Sainza, który powędrował do Williamsa. Z kolei miejsce Hamiltona w Mercedesie zajął młody Kimi Antonelli. Jeśli jeszcze chodzi o głośniejsze zmiany, to Esteban Ocon powędrował do Haasa, a Nico Hulkenberg do Kick Saubera. Poza tym na starcie mamy kilku debiutantów.

