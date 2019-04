Najwolniejszy Robert Kubica, jego kolega z Williams Racing George Russell i Antonio Giovinazzi odpadli w pierwszej części kwalifikacji do Grand Prix. Kierowca Alfa Romeo Racing nie dojechał do mety przez problemy techniczne. Polak i Brytyjczyk byli najwolniejsi. Pole position wywalczył Fin Valtteri Bottas z Mercedesa.

- Przepraszam panowie, to było beznadziejne okrążenie - nie krył po przekroczeniu mety Russell, bo wcale go nie pocieszało, że wyprzedził o 0,028 s. przedostatniego dotąd Kubicę.

Polakowi nie minęły problemy z samochodem, te same, które pojawiały się od początku weekendu z Grand Prix Chin.



- Samochód zachowuje się bardzo źle, ma dużą nadsterowność - informował swój team przez radio Kubica.



Do kwalifikacji, rzecz jasna, nie przystąpił Alexander Albon z Torro Roso, który przeżył koszmarny wypadek w trzeciej sesji treningowej. Na ostrym zakręcie w lewo stracił panowanie nad samochodem i z impetem uderzył w prawą barierę. Cud, że nic mu się nie stało!

- Wszystko z tobą dobrze? Jesteś w stanie wyłączyć silnik? - pytali z troską inżynierowie. - Tak, jestem OK, przepraszam - odparł oszołomiony Albon.



Drugą część kwalifikacji wygrał Lewis Hamilton, czasem 1:31.6, który dosłownie o włos wyprzedził Bottasa i o 0.5 sekundy Sebastiana Vettela.



O wielkim pechu mógł mówić Daniłł Kwiat, który o 0,026 s. przegrał walkę o 10. miejsce, dające awans do decydującej części kwalifikacji.



W finale kwalifikacji wielką klasę pokazał Valtteri Bottas, który wykręcił wspaniały czas - 1:31.563. Jego kolega z Mercedesa - Hamilton był wolniejszy o zaledwie 0.023 s. Trzecie miejsce w kwalifikacjach wywalczył Niemiec Sebastian Vettel (0.438 s. za Bottasem), a czwarte - Max Verstappen z Red Bulla (0.526 straty).

Z piątego miejsca do Grand Prix Chin ruszy Charles Leclerc (0.539 s straty do Bottasa w kwalifikacjach).



Niedzielny wyścig GP w Chinach będzie tysięcznym w historii Formuły 1. Rozpocznie się o godz. 8.10 czasu polskiego.(





Zdjęcie Valtteri Bottas z Mercedesa wygrał kwalifikacje do Grand Prix Chin / INTERIA.PL

