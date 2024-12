Małgorzata Rozenek wciąż nie może w to uwierzyć. "Koniec pewnej epoki"

Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z Radosławem Majdanem udała się do Abu Zabi, by podziwiać kierowców Formuły 1 na ostatnich wyścigach sezonu. Był to również ważny dzień dla jednego z nich, a konkretnie Lewisa Hamiltona, który żegna się z zespołem Mercedesa i przechodzi do Ferrari. Jak się okazało, polska celebrytka jest jego wielką fanką. Postanowiła z nostalgią skomentować jego odejście. Wystarczyło jedno zdjęcie.