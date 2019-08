Sezon Formuły 1 w pełni, ale już pełno plotek o tym, że Robert Kubica nie utrzyma pozycji kierowcy wyścigowego Williamsa na kolejny. Szefowa zespołu z Grove wzięła w obronę Polaka. - Te wszystkie spekulacje są frustrujące i męczące - skomentowała dla speedweek.com.

Williams miał ogromne problemy przez sezonem, co odbiło się na przygotowaniach ekipy. W efekcie Robert Kubica i George Russell nie dostali bolidów, którymi mogliby rywalizować z jakimkolwiek innym zawodnikiem w stawce.

Williams ma na koncie zaledwie jeden punkt, wywalczony przez Kubicę. Mimo tego Polak jest surowo oceniany.



W niedawnym rankingu kierowców obecnego sezonu przygotowanym przez portal Racefans.net Kubica został sklasyfikowany na ostatnim miejscu.



Wyliczono mu, że ani razu nie pokonał swojego kolegi z zespołu w kwalifikacjach i tylko w dwóch z 12. wyścigów zdołał zająć lepsze miejsce od Brytyjczyka, a na dodatek jechał przed Russellem tylko przez 101 z 723 wyścigowych okrążeń.

Pojawiły się nawet przypuszczenia, że może jeszcze w obecnym sezonie straci miejsce w stawce kierowców ścigających się w najbardziej prestiżowej serii.



Szefowa Williamsa wzięła jednak Polaka w obronę. - Te wszystkie spekulacje są frustrujące i męczące. Bądźmy szczerzy: jeśli ktoś nie pracuje w Williamsie, to po prostu nie wie, co się tutaj dzieje - skomentowała.

- Nasze relacje z Robertem są tak silne, jak zawsze. Podwinął rękawy, dokładnie wie, co musi zrobić, aby było lepiej. Robimy wszystko, co możliwe, aby zapewnić mu lepszy samochód. Z naszej strony nie ma powodu wątpić w Roberta - powiedziała Claire Williams.

- Jesteśmy tak rozczarowani jak Robert, że jesteśmy mniej konkurencyjni niż się spodziewaliśmy. Ale w tym sezonie absolutnie nie ma planów zastąpienia Roberta innym kierowcą - zapewniła.

Szefowa Williamsa odniosła się też do plotek mówiących, że młody Russell jest faworyzowany i ma lepszy bolid niż Kubica. - To jest po prostu szalone. Nie ma absolutnie żadnej różnicy między samochodami George'a i Roberta. Nie mamy możliwości zbudowania dwóch różnych samochodów. Wręcz przeciwnie, robimy wszystko, aby Russell i Kubica otrzymali ten sam materiał, bo to leży w naszym interesie - powiedziała Claire Williams.

