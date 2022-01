RB Lipsk - Hansa Rostock 2-0 - SKRÓT. WIDEO WIDEO |

Skrót meczu RB Lipsk - Hansa Rostock w 1/8 Pucharu Niemiec.



BRAMKI: 6. Poulsen, 82. Olmo.



SKŁADY:

RB Lipsk: Gulácsi (C) – Simakan (81. Olmo), Orban, Gvardiol – Klostermann, Adams, Henrichs (74. Laimer), Angeliňo – Kampl (86. Bonnah) – Nkunku (86. Novoa Ramos), Poulsen (46. Silva An.)

Rezerwowi: Martinez, Tschauner – Bonnah, Laimer, Mukiele, Novoa Ramos, Olmo, Raebiger, Silva An.



Hansa Rostock: Kolke (C) – Riedel, Meissner, Rossbach (46. Malone), Meier – Rother (83. Schumacher), Rhein (46. Bahn) – Rizzuto (46. Neidhart), Ingelsson, Mamba (69. Froling) – Munsy

Rezerwowi: Voll – Bahn, Breier, Froling, Malone, Martens, Neidhart, Schumacher, Schwede.