Aryna Sabalenka kilka lat temu straciła ojca. To on przekonał ją do tenisa

Sergiej Sabalenka przekonał córkę do tenisa. Nie doczekał największych triumfów Aryny

Sergiej Sabalenka doskonale wiedział, jak smakuje życie sportowca. Przez wiele lat odnosił on sukcesy jako hokeista i choć w większości przypadków zdarza się, że reprezentanci kraju starają się zarazić miłością do uprawianej siebie dyscypliny swoje potomstwo, on zdecydował się wyznaczyć własną ścieżkę. Starszą córkę przekonał bowiem do rozważenia kariery... w tenisie.

W ubiegłym roku, kiedy Białorusinka sięgnęła po drugie w karierze trofeum wielkoszlemowe podczas Australian Open 2024, wyznała ona, jakie było największe marzenie jej ojca. Chciał on bowiem, żeby jego córka jeszcze przed ukończeniem 25. roku życia kilkukrotną mistrzynią Wielkiego Szlema. Arynie co prawda udało się to w styczniu 2023 roku, w 2019 roku bowiem wygrała US Open w deblu, a cztery lata później została singlową mistrzynią Australian Open, jednak jej ojciec nie mógł być świadkiem tego wyjątkowego momentu. Mężczyzna bowiem dość niespodziewanie zachorował na zapalenie opon mózgowych i jego życia nie dało się już uratować. Zmarł on w listopadzie 2019 roku w wieku zaledwie 44 lat.