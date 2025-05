Pudzianowski wyśmiany, wielka burza po KSW. Od razu wyzwał go do walki

Pudzianowski krytykowany po porażce z Hallem. Nie zostawili na nim suchej nitki

Hall z łatwością rzucił Pudzianowskim, sprowadzając go do parteru, żeby po chwilę zasypać jego głowę gradem ciosów. Część z nich była nieprzepisowa - wylądowała na tyle głowy Polaka. Sędzia jednak nie zdecydował się na ukaranie rywala Pudzianowskiego, który po chwili odklepał i tym samym głośny pojedynek zakończył się sensacją .

Weteran freak fightów wyśmiał Pudzianowskiego. Natychmiastowa odpowiedź, czas na walkę w Fame MMA?

Arkadiuszu Tańcula, jak tak bardzo śmieszy cię narożnik Mariusza, to może razem się pośmiejemy w klatce, co ty na to?

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy sugerujących, że w ten sposób panowie robią "podkładkę" pod możliwy debiut "Pudziana" we freak fightach. Rozmowy niedawno były już na zaawansowanym etapie, ale ostatecznie doszło do zerwania negocjacji. Pudzianowski przymierzany był do walki w formule dwóch na jednego i miał zmierzyć się z duetem "Good Boys" - Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem. Scenariusz, wedle którego miałby on stoczyć walkę pod szyldem Fame MMA wcale nie wydaje się tak nierealny.