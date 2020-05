Michał Jaroń: Lewandowski ma potencjał do zdobywania większej liczby bramek. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Co ciekawe, Lewandowski wypada dosyć przeciętnie w kontekście metryk strzeleckich. To może zabrzmieć dość kontrowersyjne, zwłaszcza w Polsce, gdzie Lewandowski ma status piłkarskiego boga. Te statystyki nie podważają jego wielkości, ale w Expected Goals, czy opracowanym przeze mnie modelu Shot Quality - który uwzględnia nie tylko moment uderzenia, ale również miejsce w bramce, w które zawodnik oddał strzał, Lewandowski wypada dość przeciętnie. Można zastanowić się, co to oznacza. Po pierwsze można stwierdzić, że napastnik Bayernu ma potencjał na zdobywanie jeszcze większej liczby goli w przeciągu całego sezonu, niż dotychczas, bo jego drużyna stwarza mu więcej okazji, niż on wykorzystuje - mówi w rozmowie z Interią Michał Jaroń, programista specjalizujących się w sztucznej inteligencji, analityk danych piłkarskich.