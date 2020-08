Robert Lewandowski był gościem poniedziałkowego czatu internetowego organizowanego przez amerykańską telewizję ESPN. Polski napastnik opowiedział m.in. o relacjach z Juergenem Kloppem i Pepem Guardiolą, a także o nadchodzącym rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Chelsea FC.

To właśnie Klopp był pierwszym trenerem, z którym spotkał się Lewandowski po wyjeździe z Polski. Napastnik grał pod jego wodzą aż do 2014 roku, zdobywając w tym czasie dwa mistrzostwa Niemiec, a także awansując do finału Ligi Mistrzów.

- Myślę, że Klopp jest moim ulubionym trenerem, a zaraz za nim jest Pep Guardiola - zdradził Lewandowski w rozmowie z ESPN.

- Klopp ma dwie twarze. Jedna należy do ojca, druga do trenera. Jest w stanie powiedzieć ci wszystko - nie mówię tylko o dobrych rzeczach, ale także o złych - opisywał swojego dawnego szkoleniowca "Lewy".



- Jest niesamowity nie tylko jako trener, ale i jako człowiek - dodał na temat Kloppa.



W obecnym sezonie Lewandowski zdobył aż 51 bramek w 43 spotkaniach, co jest niesamowitym wynikiem. Dorobek strzelecki będzie mógł podwyższyć jeszcze w Lidze Mistrzów, której jest liderem klasyfikacji strzelców.



Już w sobotę Bayern będzie bronił zaliczki 3-0 z wygranego pierwszego meczu 1/8 finału przeciwko Chelsea FC.



- Chelsea gra ostatnio bardzo dobrze, ale nie martwimy się tym. Jesteśmy Bayernem Monachium i podchodzimy do rywala z szacunkiem. My także jesteśmy w dobrej formie i wiemy, co stało się w pierwszym spotkaniu - ocenił Lewandowski.



- Ważne będzie, by rozegrać dobre pierwsze 20 minut. Po przerwie czujemy się bardzo świeżo - skomentował.

