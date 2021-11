Mistrzowie Niemiec w piątek przegrali w ligowym meczu z FC Augsburg 1-2. Już w tym spotkaniu nie wystąpił Joshua Kimmich, który miał bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem i musiał - po raz drugi w ostatnim czasie - zostać poddany kwarantannie. Przymusowe pauzy z podobnego powodu zaliczyła także trójka innych zawodników, którzy (podobnie jak Kimmich) nie są zaszczepieni: Serge Gnabry, Jamal Musiala oraz Eric-Maxim Choupo-Moting.

Piłkarze Bayernu Monachium mogą pójść do sądu

"Bild" poinformował, że włodarze Bayernu Monachium nie zamierzają wypłacić zawodnikom wynagrodzenia za okres, w którym pauzowali. Ma to na celu wywarcie presji na piłkarzach, by ci w końcu poddali się szczepieniu.



Wszystko wskazuje na to, że doprowadzi to do jeszcze większych napięć w zespole. "Sport1" donosi, że piłkarze klubu najprawdopodobniej rozważają podjęcie kroków prawnych wobec klubu.



Bayern kolejny mecz rozegra już we wtorek. O 18:45 zagra na wyjeździe z Dynamem Kijów.



TC

