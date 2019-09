Dziesięć bramek w sześciu kolejkach - Robert Lewandowski prezentuje kapitalną formę na początku sezonu Bundesligi. Polskiego snajpera wychwala jeden z najlepszych napastników przełomu lat 80. i 90. - Juergen Klinsmann.

"Lewy" bije kolejne rekordy, a przede wszystkim potwierdza, że jest coraz lepszy. Takiego początku sezonu jeszcze nie miał. W niedzielnym meczu szóstej kolejki z Paderborn strzelił już dziesiątego gola. Ta sztuka nie udała się nikomu przed nim w historii Bundesligi. Polak został też pierwszym piłkarzem w historii Bayernu, który strzelał w każdym z sześciu pierwszych spotkań sezonu.

Lewandowski prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców niemieckiej ekstraklasy i ma tyle samo goli, co dwaj kolejni piłkarze razem wzięci - Paco Alcacer z Borussii Dortmund i Timo Werner z RB Lipsk.



Świetną dyspozycję "Lewego" chwalił Juergen Klinsmann, mistrz świata i Europy, a po wielkiej karierze zawodniczej także trener reprezentacji Niemiec, Bayernu i kadry USA.

- Lewandowski jest napastnikiem kompletnym. Świetnie się ogląda jego grę. Przypomina mi trochę Marco van Bastena z lat 90. Jest też trochę podobny do Edina Dżeko - powiedział Klinsmann w wywiadzie dla stacji ESPN, który cytuje bundesliga.com.

- To napastnicy o umiejętności strzelania goli w każdym momencie, bez względu na to, czy prawą, czy lewą nogą. Są silni w walce o górne piłki i mają niesamowite umiejętności kończenia akcji - ocenił były napastnik reprezentacji Niemiec, który zdobył dla niej 47 bramek.

- Powtórzę to, co już mówiłem wcześniej: Robią różnicę na murawie. Gdybym, jako trener, miał w zespole Lewandowskiego, który zagwarantuje mi 20-25 goli w sezonie, to mógłbym spać lepiej - podkreślił Klinsmann.

