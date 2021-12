- Znam "Canelo" całkiem dobrze, od czasu, gdy był jeszcze bardzo młodym człowiekiem. On zawsze był bardzo blisko z Eddym Reynoso, który jest wspaniałym trenerem. Wiem, że interesuje ich walka z Arturem Beterbijewem lub z Joe Smithem Juniorem (również promowanym przez Aruma mistrzem WBO, który 15 stycznia zmierzy się z Callumem Johnsonem - przyp. red.). Dali mi o tym znać - powiedział Arum.

- Czekam na walkę Canelo z którymś z tych czempionów w maju lub we wrześniu. Myślę, że "Canelo" będzie musiał porzucić plan walki z mistrzem wagi junior ciężkiej Ilungą Makabu (być może Arum odnosi się do tego, że Makabu może stracić pas w styczniowym rewanżu z Thabiso Mchunu - przyp. red.). Saul lubi podejmować ryzyko i to czyni go tak popularnym. Walka z Beterbijewem byłaby wielkim wydarzeniem i nie miałaby wyraźnego faworyta. Niektórzy powiedzieliby, że Beterbijew jest za duży i za mocno bije. Inni stwierdziliby, że "Canelo" jest wyjątkowy i może sobie poradzić z każdym. To jeden z największych pojedynków we współczesnym boksie - dodał 90-letni szef grupy Top Rank.

