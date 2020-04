Saul Alvarez (53-1-2, 36 KO) trenuje lekko pod okiem Eddy'ego Reynoso i szykuje się na wrzesień. - W głowie mam już to, że wyjdę do ringu we wrześniu i na to się nastawiam - mówi sławny "Canelo".





Meksykański gwiazdor miał w maju skrzyżować rękawice z Billym Joe Saundersem. Nie wiadomo jednak, czy to zestawienie nadal będzie aktualne na jesień.

- Mam nadzieję, że do września sytuacja będzie już opanowano. Na ten moment nie ma konkretów ani żadnych rozmów. Czekam więc, ale cały czas trenuję. Mieliśmy wielkie plany na ten rok, niestety stało się co się stało. Zobaczymy co będzie dalej. Nastawiam się jednak na walkę we wrześniu - dodał Alvarez.

Zdjęcie Saul Alvarez / AFP