"Powinni odebrać ci srebrny medal". Szeremeta zaatakowana. Hamulce puściły

Julia Szeremeta z pewnością zapamięta swój debiut na igrzyskach olimpijskich. 20-letnia pięściarka do Paryża pojechała bez doświadczenia w rywalizacji na tak prestiżowych imprezach, nikt też nie oczekiwał, że do ojczyzny wróci chociażby z brązowym medalem. Nasza reprezentantka pokazała jednak, że mimo młodego wieku nie należy jej lekceważyć i przez francuską publicznością zaprezentowała się znacznie powyżej oczekiwań , pokonując na swojej drodze znacznie bardziej doświadczony i utytułowane rywalki.

Julia Szeremeta atakowana w sieci przez fanów Lin Yu-ting

Jeszcze przed finałową walką o Julii Szeremecie zaczęły mocno rozpisywać się media w Tajwanie. Wszystko przez memy, które pojawiły się wówczas na Insta Stories naszej pięściarki. Przeróbki te były obraźliwe w stosunku do Lin Yu-ting, w których sugerowano, że ostatnia rywalka Polki jest mężczyzną. Memy te jednak po kilku godzinach zniknęły z jej profilu. Wkrótce potem Łukasz Jachimiak ze Sport.pl przekazał, że dotarł do informacji mówiących, że za publikacją wspomnianych wcześniej wpisów wcale nie stoi nasza zawodniczka. "Ktoś prowadzi mi konta w social mediach i to zrobił. Trener to zauważył i kazał pousuwać" - tłumaczyła się Szeremeta.