Wszyscy w szoku. To naprawdę Imane Khelif?! Trudno ją teraz rozpoznać

Jeśli ktoś wcześniej nie wiedział, kim jest Imane Khelif, to z pewnością przestała być dla niego anonimowa po rozpoczęciu igrzysk w Paryżu. Wokół algierskiej pięściarki narosło mnóstwo kontrowersji dotyczących jej płci. "To nie kobieta, to mężczyzna" - takie zdanie wrzucano w wirtualną przestrzeń tysiące razy.