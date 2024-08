Julia Szeremeta już w sobotni wieczór powalczy o złoto igrzysk olimpijskich w Paryżu, a jej rywalką będzie Lin Yu Ting. Sam awans do finału przysporzył polskiej pięściarce dużo popularności, przez co wielu kibiców zaczęło obserwować ją w mediach społecznościowych. Części z nich nie spodobała się jej aktywność w sieci przed ostatnią walką turnieju, co doczekało się szybkiej reakcji ze strony zawodniczki, która usunęła część wpisów.