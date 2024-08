To będzie prawdziwy hit. Szeremeta ogłasza, co się stanie w rewanżu z Lin

Julia Szeremeta wróciła już do rodzinnego Lublina, ale na powrót do zwykłej codzienności będzie musiała jeszcze zaczekać. Na razie codziennie pojawia się w mediach, opowiadając o drodze do srebrnego medalu olimpijskiego w Paryżu. W środowy wieczór była gościem Bogdana Rymanowskiego w Polsacie News.